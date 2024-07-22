Диетолог Мещерякова назвала непригодные для ужина продукты

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Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова заявила, что для ужина являются вредными такие продукты, как бобовые, некоторые мясные изделия, жирная пища, а также сладкие газировки.
«Противопоказаны тяжелые жирные блюда и копчености: свинина, баранина, утка, гусь, а также сало и любые мясные полуфабрикаты вроде сосисок или сарделек. Желательно исключить бобовые: фасоль, горох, нут, чечевицу — они идеально подходят для дневного времени. Эти продукты потребуют длительного процесса пищеварения, активной выработки ферментов», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что редьку не рекомендуется употреблять людям, которые перенесли инфаркт, а также тем, кто испытывает проблемы с печенью и почками.
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