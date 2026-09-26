Маленького мальчика, потерявшегося в лесу, нашли живым в Вологодской области

26 сентября 2026, 23:35

Потерявшегося при походе за грибами мальчика нашли живым в Вологодской области

Фото: iStock/SbytovaMN

В Вологодской области нашли живым маленького мальчика, который потерялся в лесу. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем канале на платформе MAX.