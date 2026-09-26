Маленького мальчика, потерявшегося в лесу, нашли живым в Вологодской области
В Вологодской области нашли живым маленького мальчика, который потерялся в лесу. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем канале на платформе MAX.
Ранее в субботу он рассказал о том, что в Белозерском округе ищут ребенка. Заявление о пропаже написал отец, с которым мальчик ушел в лес за грибами. На место выехал начальник областной спасательной службы с личным составом и кинологами. Помощь также оказали местные жители, включая охотников.
К операции привлекли не менее 20 сотрудников полиции, технику, квадрокоптер и шесть добровольцев поисково-спасательного отряда. Поздним вечером 26 сентября поиски увенчались успехом, пояснил Филимонов. Мальчика обнаружили в районе деревни Шейкино. Медики осмотрели его, угрозы здоровью ребенка нет.
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