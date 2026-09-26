«В миг это сделаю»: Бородина объяснила, почему до сих пор носит фамилию Омарова
Ксения Бородина призналась, что хочет вернуть девичью фамилию
Ксения Бородина рассказала подписчикам, почему спустя несколько лет после развода с Курбаном Омаровым всё ещё официально носит фамилию бывшего мужа.
Поводом для обсуждения стала повестка в суд, которую недавно опубликовала психолог Вероника Степанова. В документе, где фигурируют Ксения Бородина и Николай Сердюков, телеведущая указана именно как Омарова.
После этого подписчики поинтересовались у Ксении, почему она до сих пор не сменила документы. Бородина призналась, что давно хочет вернуть свою прежнюю фамилию, однако пока откладывает этот вопрос из-за большого количества бумажной работы.
«Вы думаете, я хочу носить эту фамилию и горжусь ей? Как только предоставится такая возможность в будущем, я в миг это сделаю», — поделилась телеведущая.По словам Ксении, смена фамилии сейчас потребует переоформления большого количества документов, поэтому она пока не готова заниматься этим процессом.