«В миг это сделаю»: Бородина объяснила, почему до сих пор носит фамилию Омарова

26 сентября 2026, 21:26

Ксения Бородина призналась, что хочет вернуть девичью фамилию

Ксения Бородина (Фото: Instagram* / @borodylia)

Ксения Бородина рассказала подписчикам, почему спустя несколько лет после развода с Курбаном Омаровым всё ещё официально носит фамилию бывшего мужа.





Поводом для обсуждения стала повестка в суд, которую недавно опубликовала психолог Вероника Степанова. В документе, где фигурируют Ксения Бородина и Николай Сердюков, телеведущая указана именно как Омарова.



После этого подписчики поинтересовались у Ксении, почему она до сих пор не сменила документы. Бородина призналась, что давно хочет вернуть свою прежнюю фамилию, однако пока откладывает этот вопрос из-за большого количества бумажной работы.





«Вы думаете, я хочу носить эту фамилию и горжусь ей? Как только предоставится такая возможность в будущем, я в миг это сделаю», — поделилась телеведущая.