«Не раньше чем через полгода»: Анна Семенович рассказала о свадьбе
Анна Семенович пока не выбрала место для свадьбы с Денисом Шреером
Анна Семенович рассказала, когда планирует сыграть свадьбу с бизнесменом Денисом Шреером. Возлюбленный певицы недавно сделал ей предложение, а сама Анна уже вовсю привыкает к новому статусу невесты.
На фестивале «Удачные песни» журналисты Super поинтересовались у артистки, когда состоится свадебное торжество. Семенович призналась, что торопиться с праздником они не собираются.
«Не раньше чем через полгода», — сообщила певица.С местом проведения свадьбы пара пока тоже не определилась. Среди возможных вариантов Анна назвала Москву, Сочи и даже Мальдивы. Судя по всему, у будущих супругов есть время спокойно выбрать подходящую локацию и продумать праздник.
О помолвке Семенович и Шреера стало известно 12 сентября. Певица показала совместные фотографии с избранником и продемонстрировала роскошное кольцо Graff. Для Анны этот брак станет первым, и новый статус ей явно пришёлся по душе.
«Мне очень приятно, что я невеста. Любуюсь своим кольцом постоянно, у меня хорошее настроение», — призналась Семенович.Отношения Анны и Дениса стали публичными в 2024 году. Тогда бизнесмен ещё состоял в браке. По словам певицы, в семье её возлюбленного уже давно были сложности, а из-за затянувшегося развода ему приходилось жить на две страны.
Сейчас, судя по словам Анны, ситуация изменилась, а отношения Дениса с бывшей супругой удалось сохранить в дружеском формате. Более того, экс-жена бизнесмена уже встретила новую любовь и сама готовится к свадьбе.