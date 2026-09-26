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«Не раньше чем через полгода»: Анна Семенович рассказала о свадьбе

Анна Семенович пока не выбрала место для свадьбы с Денисом Шреером
Анна Семенович с возлюбленным (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Анна Семенович рассказала, когда планирует сыграть свадьбу с бизнесменом Денисом Шреером. Возлюбленный певицы недавно сделал ей предложение, а сама Анна уже вовсю привыкает к новому статусу невесты.



На фестивале «Удачные песни» журналисты Super поинтересовались у артистки, когда состоится свадебное торжество. Семенович призналась, что торопиться с праздником они не собираются.

«Не раньше чем через полгода», — сообщила певица.
С местом проведения свадьбы пара пока тоже не определилась. Среди возможных вариантов Анна назвала Москву, Сочи и даже Мальдивы. Судя по всему, у будущих супругов есть время спокойно выбрать подходящую локацию и продумать праздник.

О помолвке Семенович и Шреера стало известно 12 сентября. Певица показала совместные фотографии с избранником и продемонстрировала роскошное кольцо Graff. Для Анны этот брак станет первым, и новый статус ей явно пришёлся по душе.

«Мне очень приятно, что я невеста. Любуюсь своим кольцом постоянно, у меня хорошее настроение», — призналась Семенович.
Отношения Анны и Дениса стали публичными в 2024 году. Тогда бизнесмен ещё состоял в браке. По словам певицы, в семье её возлюбленного уже давно были сложности, а из-за затянувшегося развода ему приходилось жить на две страны.

Сейчас, судя по словам Анны, ситуация изменилась, а отношения Дениса с бывшей супругой удалось сохранить в дружеском формате. Более того, экс-жена бизнесмена уже встретила новую любовь и сама готовится к свадьбе.
Софья Метелева

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