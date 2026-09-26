«Не раньше чем через полгода»: Анна Семенович рассказала о свадьбе

26 сентября 2026, 22:22

Анна Семенович пока не выбрала место для свадьбы с Денисом Шреером

Анна Семенович с возлюбленным (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Анна Семенович рассказала, когда планирует сыграть свадьбу с бизнесменом Денисом Шреером. Возлюбленный певицы недавно сделал ей предложение, а сама Анна уже вовсю привыкает к новому статусу невесты.





На фестивале «Удачные песни» журналисты Super поинтересовались у артистки, когда состоится свадебное торжество. Семенович призналась, что торопиться с праздником они не собираются.





«Не раньше чем через полгода», — сообщила певица.

«Мне очень приятно, что я невеста. Любуюсь своим кольцом постоянно, у меня хорошее настроение», — призналась Семенович.