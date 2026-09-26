«Она не может покинуть стадионы»: Тейлор Свифт отложила материнство ради карьеры
Тейлор Свифт пока не планирует уходить в декрет и хочет заниматься музыкой
Тейлор Свифт якобы решила повременить с материнством ради карьеры. Певица, которая недавно вышла замуж за спортсмена Трэвиса Келси, действительно хочет детей, однако сейчас, по словам источника Daily Mail, не готова делать паузу в работе.
Источник утверждает, что Свифт не хочет уходить в декрет именно сейчас, когда её карьера находится на пике. По его словам, певица считает, что создание семьи можно немного отложить, поскольку у неё ещё будет время совмещать материнство и работу.
«Она не хочет сейчас откладывать карьеру ради создания семьи. Она считает, что для этого ещё есть время», — добавил собеседник Daily Mail.За последние годы Свифт действительно практически не давала себе передышки. После прорыва в 2006 году артистка выпустила 12 студийных альбомов, несколько из которых позже перезаписала в рамках проекта «Taylor’s Version». Последние шесть лет она регулярно радовала поклонников новой музыкой.
При этом официального заявления самой Тейлор о намерении откладывать материнство пока нет — информацию о её планах изданию предоставил неназванный источник. Поэтому слова инсайдера пока стоит воспринимать именно как сведения о возможных планах певицы.