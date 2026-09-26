«Она не может покинуть стадионы»: Тейлор Свифт отложила материнство ради карьеры

26 сентября 2026, 23:06

Тейлор Свифт пока не планирует уходить в декрет и хочет заниматься музыкой

Тейлор Свифт (Фото: Instagram* / @taylorswift)

Тейлор Свифт якобы решила повременить с материнством ради карьеры. Певица, которая недавно вышла замуж за спортсмена Трэвиса Келси, действительно хочет детей, однако сейчас, по словам источника Daily Mail, не готова делать паузу в работе.





Источник утверждает, что Свифт не хочет уходить в декрет именно сейчас, когда её карьера находится на пике. По его словам, певица считает, что создание семьи можно немного отложить, поскольку у неё ещё будет время совмещать материнство и работу.





«Она не хочет сейчас откладывать карьеру ради создания семьи. Она считает, что для этого ещё есть время», — добавил собеседник Daily Mail.