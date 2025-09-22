Достижения.рф

Малый бизнес может взять оборудование в лизинг на льготных условиях

Фото: пресс-служба «МСП Лизинг»

В России стартовала программа льготного лизинга нового оборудования для малого бизнеса. Её реализует компания «МСП Лизинг».



Программа позволяет предпринимателям обновить и расширить производство, приобретая новое оборудование по сниженным ставкам:

  • 6% годовых — при покупке российского оборудования;
  • 8% годовых — при покупке иностранного.
Подать заявку можно онлайн на цифровой платформе МСП.РФ.

Для бизнеса доступны три направления льготного лизинга:
  • Для приоритетных отраслей: от 3 до 100 млн рублей, срок от 13 до 60 месяцев, аванс от 10%;
  • Для малых производств: от 5 до 50 млн рублей, срок от 13 до 36 месяцев, аванс от 20%;
  • Для лёгкой промышленности: от 3 до 50 млн рублей, срок от 13 до 36 месяцев, аванс от 20%, минимальная стоимость оборудования — от 500 тыс. рублей.
Программа нацелена на поддержку микро- и малых предприятий, которым необходимо обновить оборудование и увеличить производственные мощности.

Ирина Паршина

