Малый бизнес может взять оборудование в лизинг на льготных условиях
В России стартовала программа льготного лизинга нового оборудования для малого бизнеса. Её реализует компания «МСП Лизинг».
Программа позволяет предпринимателям обновить и расширить производство, приобретая новое оборудование по сниженным ставкам:
- 6% годовых — при покупке российского оборудования;
- 8% годовых — при покупке иностранного.
Для бизнеса доступны три направления льготного лизинга:
- Для приоритетных отраслей: от 3 до 100 млн рублей, срок от 13 до 60 месяцев, аванс от 10%;
- Для малых производств: от 5 до 50 млн рублей, срок от 13 до 36 месяцев, аванс от 20%;
- Для лёгкой промышленности: от 3 до 50 млн рублей, срок от 13 до 36 месяцев, аванс от 20%, минимальная стоимость оборудования — от 500 тыс. рублей.