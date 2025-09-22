Международная выставка-форум «Безопасность и охрана труда» пройдет в Москве
29-я Международная специализированная выставка‑форум «Безопасность и охрана труда» (БИОТ) является одним из ведущих мероприятий в области охраны труда и промышленной безопасности.
В центре внимания БИОТ 2025 — сохранение и восстановление ресурсного состояния работников путём создания безопасных рабочих условий и коренных изменений в подходах к их обеспечению, включая внедрение современных инновационных средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Деловая программа выставки продлится четыре дня и предложит широкий спектр форматов для обсуждения актуальных тем: здоровье сотрудников, управление персоналом и обучение, техническое регулирование и сертификация, контроль и надзор.
Участие во всех мероприятиях БИОТ 2025 бесплатное при условии предварительной регистрации на официальном сайте. Событие пройдет с 11 по 14 ноября 2025 года на территории МВЦ «Крокус Экспо» в Москве. Выставка проводится с 1992 года.
