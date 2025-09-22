Достижения.рф

Число подмосковных самозанятых достигло миллиона человек

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Число предпринимателей, работающих в статусе самозанятых в Московской области, превысило миллион человек. Такими данными поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.



«По итогам августа число самозанятых в Подмосковье составило более миллиона. Летом этого года были зарегистрированы 69,6 тыс. предпринимателей в таком статусе. Рост с начала года составил 158,6 тыс.», – сказала зампред.
Зиновьева отметила, что самозанятые региона являются активными участниками госзакупок. Например, в январе-июне этого года государственные компании закупили у них товаров и услуг на 674 млн рублей. По сравнению с первым полугодием 2024-го объём закупок вырос более чем в два раза.
Лора Луганская

