Число подмосковных самозанятых достигло миллиона человек
Число предпринимателей, работающих в статусе самозанятых в Московской области, превысило миллион человек. Такими данными поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«По итогам августа число самозанятых в Подмосковье составило более миллиона. Летом этого года были зарегистрированы 69,6 тыс. предпринимателей в таком статусе. Рост с начала года составил 158,6 тыс.», – сказала зампред.Зиновьева отметила, что самозанятые региона являются активными участниками госзакупок. Например, в январе-июне этого года государственные компании закупили у них товаров и услуг на 674 млн рублей. По сравнению с первым полугодием 2024-го объём закупок вырос более чем в два раза.