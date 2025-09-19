Россиян предупредили о новом порядке взыскания долгов с физлиц с 1 ноября

19 сентября 2025, 06:05

Финансист Леонова: С 1 ноября в силу вступит внесудебное взыскание налоговых долгов

Фото: iStock/Doucefleur

С 1 ноября в России вводится новый порядок внесудебного взыскания неоспариваемых налоговых долгов с граждан. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.





Нововведение касается физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя, имеющих долги по налогам, сборам, страховым взносам, штрафам и т.п.





«Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (то есть, в отношении которой нет споров)», — подчеркнула Леонова.

«Следует регулярно мониторить цифровые сервисы, чтобы при необходимости оспорить долг», — предупредила специалист.