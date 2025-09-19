Россиян предупредили о новом порядке взыскания долгов с физлиц с 1 ноября
Финансист Леонова: С 1 ноября в силу вступит внесудебное взыскание налоговых долгов
С 1 ноября в России вводится новый порядок внесудебного взыскания неоспариваемых налоговых долгов с граждан. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
Нововведение касается физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя, имеющих долги по налогам, сборам, страховым взносам, штрафам и т.п.
«Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (то есть, в отношении которой нет споров)», — подчеркнула Леонова.Налоговые органы смогут принимать решения о взыскании задолженности в течение шести месяцев с момента истечения срока уплаты.
Назван способ получить доход размером с зарплату
Уведомления будут направляться гражданину через личный кабинет налогоплательщика, портал Госуслуг или с помощью заказного письма. Граждане в любой момент могут оспорить суммы, указанные в уведомлении, подав заявление на перерасчет или жалобу.
«Следует регулярно мониторить цифровые сервисы, чтобы при необходимости оспорить долг», — предупредила специалист.В начале сентября «Радио 1» передавало, что в России могут изменить принцип расчёта транспортного налога. Глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил платить не за мощность двигателя, а за фактическое пользование автомобилем.
По мнению парламентария, действующая система, при которой налог зависит от мощности двигателя, несправедлива.