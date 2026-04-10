Малый бизнес в России перестал гоняться за «золотыми резюме»
Доцент факультета «Высшая школа управления» Финансового университета Анастасия Кузьмина сообщила, что малый и средний бизнес в России все чаще выбирает не самых «гладких» соискателей. Об этом пишут «Ведомости».
Работодатели охотнее берут людей с перерывами в стаже, новой профессией и без профильного диплома. В этот круг вошли соискатели старшего возраста и родители после декрета.
Самой крупной группой среди них стали матери и отцы, вернувшиеся к работе после ухода за ребенком. Бизнес видит в таких людях высокую мотивацию и желание закрепиться на месте. Исследование выявило еще одну важную деталь. В компаниях с курсом на сотрудников старше 50 лет текучесть кадров оказалась на 40 процентов ниже, чем в фирмах с упором на молодежь.
По словам Кузьминой, люди с возрастными барьерами или пробелами в карьере часто воспринимают приглашение как шанс. Поэтому они сильнее ценят работу, глубже включаются в процессы и реже нуждаются в постоянном контроле.
