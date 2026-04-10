Три человека погибли при ДТП в Ставропольском крае
В Александровском округе Ставропольского края произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека и двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
По предварительным данным, авария случилась 9 апреля около 20:00 на 10‑м км автодороги Александровское — Новоселицкое — Буденновск. Столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ‑2114 и Datsun.
Жертвами ДТП стали оба водителя и младенец в возрасте менее одного года. Двое других пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших оперативно доставили в Александровскую больницу. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Иркутской области водитель не справился с управлением и выехал с трассы. В Результате аварии погибли два человека.
