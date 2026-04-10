В Мордовии двое пожилых людей погибли от отравления угарным газом
В селе Нагорное Шенино Краснослободского района нашли тела пожилых людей. Следователи считают, что причиной трагедии мог стать угарный газ. Об этом пишет РИА Новости.
Погибли 73-летняя женщина и ее 69-летний брат. Люди жили в частном доме. Там их и обнаружили. Сейчас следователи проводят проверку. Сотрудники выясняют полную картину случившегося.
Ранее стало известно, что на Камчатке продолжаются поиски пропавшей группы туристов. Вероятно, они укрылись от пурги в пещерах.
До этого появилась информация, что один человек погиб и восемь пострадали при пожаре в жилом доме на улице Нагорной в Благовещенске. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 97 человек. В связи с трагедией ведется доследственная проверка.
