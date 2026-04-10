Два туриста погибли из пропавшей на Камчатке группы

Фото: iStock/Diy1

Спасатели обнаружили пропавшую в Камчатском крае группу туристов. Как оказалось, выжили не все.



В пресс-службе краевого правительства сообщили, что пятеро туристов получили серьезные обморожения, сейчас им оказывают необходимую помощь. Еще два человека не дождались спасателей и скончались, их личности пока не раскрывают.

«Двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения. Всем оказана необходимая медицинская помощь, их состояние уточняется», — говорится в сообщении.
Напомним, группа из девяти туристов отправилась в поход 28 марта из поселка Пиначево. Через несколько дней в районе Таловского кордона между участниками экспедиции произошла ссора, в результате которой группа разделилась.
Александр Огарёв

