Два туриста погибли из пропавшей на Камчатке группы
Спасатели обнаружили пропавшую в Камчатском крае группу туристов. Как оказалось, выжили не все.
В пресс-службе краевого правительства сообщили, что пятеро туристов получили серьезные обморожения, сейчас им оказывают необходимую помощь. Еще два человека не дождались спасателей и скончались, их личности пока не раскрывают.
«Двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения. Всем оказана необходимая медицинская помощь, их состояние уточняется», — говорится в сообщении.Напомним, группа из девяти туристов отправилась в поход 28 марта из поселка Пиначево. Через несколько дней в районе Таловского кордона между участниками экспедиции произошла ссора, в результате которой группа разделилась.