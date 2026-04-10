Два туриста погибли из пропавшей на Камчатке группы

10 апреля 2026, 06:49

Фото: iStock/Diy1

Спасатели обнаружили пропавшую в Камчатском крае группу туристов. Как оказалось, выжили не все.





В пресс-службе краевого правительства сообщили, что пятеро туристов получили серьезные обморожения, сейчас им оказывают необходимую помощь. Еще два человека не дождались спасателей и скончались, их личности пока не раскрывают.



«Двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения. Всем оказана необходимая медицинская помощь, их состояние уточняется», — говорится в сообщении.