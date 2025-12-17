Россияне в 2025 году стали скупать красную икру по полкило благодаря удачной путине

17 декабря 2025, 05:08

Фото: iStock/derketta

В этом году россияне начали чаще покупать красную икру большими упаковками по полкилограмма. Причиной скорее всего стали хорошая лососевая путина и снижение медианной стоимости красной икры, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков компании «Платформа ОФД».





Уточняется, что исследование проводилось на основе данных по продажам с 1 ноября по 10 декабря. Лидером продаж традиционно остается икра горбуши, за которой следуют кета и нерка.



Покупатели вновь, как и после рекордного улова в 2023 году, стали отдавать предпочтение полукилограммовым банкам, тогда как в прошлом году чаще выбирали упаковки по 250-300 грамм.



