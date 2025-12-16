Филипп Киркоров заявил, что каждый вечер запускает салют в честь конца дня
Певец Филипп Киркоров рассказал, как празднует завершение каждого дня. Об этом пишет 5-tv.ru.
Народный артист России признался, что каждый вечер устраивает салюты у себя дома. По словам исполнителя, он с детства обожает фейерверки.
Почти каждый день в 22:30 мск во дворе дома Киркорова запускают салют. Так певец отмечает завершение дня.
