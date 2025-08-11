«Малозаметны»: Военэксперт объяснил, как украинские дроны FP-1 долетели до Республики Коми
Украинские беспилотники FP-1, способные достигать отдалённых регионов России, таких как Республика Коми, обладают малозаметностью для радаров и высокой дальностью полёта.
В беседе с «NEWS.ru» военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что дрон FP-1 — это совместная разработка Украины и Чехии. Беспилотник способен преодолевать до 1600 км, а его конструкция, имитирующая форму крылатых ракет Storm Shadow, снижает заметность для радиолокационных систем.
«Эти ракеты благодаря своей особой форме имеют низкую эффективную поверхность рассеяния, то есть они малозаметны», — пояснил Кнутов.Военэксперт уточнил, что при атаке на Коми дальность полёта FP-1 могла быть увеличена до 1700 км за счёт снижения массы боевой части до 50 кг. Кнутов добавил, что Россия уже научилась работать по крылатым ракетам и, несмотря на все системы защиты дрона от РЭБов, практически все они сбиваются.