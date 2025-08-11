«Малозаметны»: Военэксперт объяснил, как украинские дроны FP-1 долетели до Республики Коми

11 августа 2025, 14:03

Военэксперт Кнутов раскрыл причины успешных атак украинских дронов FP-1 на Республику Коми

Фото: Istock/yucelyilmaz

Украинские беспилотники FP-1, способные достигать отдалённых регионов России, таких как Республика Коми, обладают малозаметностью для радаров и высокой дальностью полёта.





В беседе с «NEWS.ru» военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что дрон FP-1 — это совместная разработка Украины и Чехии. Беспилотник способен преодолевать до 1600 км, а его конструкция, имитирующая форму крылатых ракет Storm Shadow, снижает заметность для радиолокационных систем.

«Эти ракеты благодаря своей особой форме имеют низкую эффективную поверхность рассеяния, то есть они малозаметны», — пояснил Кнутов.