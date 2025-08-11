В «Альфе» рассказали о схемах вербовки российских пенсионерок украинскими спецслужбами
Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что украинские спецслужбы через свои кол-центры вербуют российских пенсионерок.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что сначала у пожилых женщин мошенническим путём забирают деньги, а затем, угрожая или обещая вернуть средства, склоняют их к участию в терактах.
«К сожалению, ни одни спецслужбы мира, в том числе и наши, не могут закрыть технические возможности того же WhatsApp, Telegram или других мессенджеров для того, чтобы украинские спецслужбы или наши враги, пользуясь своими кол-центрами, не делали эти комбинации, о которых сейчас мы с вами рассуждаем. Сначала у пенсионеров забирают деньги обманом, а потом какими-то определенными методами, угрозами или тем обещаниями эти деньги вернуть, их вербуют», — пояснил Гончаров.
По его словам, к вербовке особенно восприимчивы две группы — подростки и пенсионеры.
