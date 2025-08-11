В «Альфе» рассказали о схемах вербовки российских пенсионерок украинскими спецслужбами

11 августа 2025, 12:22

Кол-центры на Украине обманывают пожилых людей и вовлекают их в преступления

Фото: Istock/Oleg Elkov

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что украинские спецслужбы через свои кол-центры вербуют российских пенсионерок.