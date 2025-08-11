Назван человек, способный заставить Запад покончить с украинским конфликтом

11 августа 2025, 11:39

Депутат Журавлёв заявил, что только Трамп может добиться прекращения украинского конфликта

Фото: Istock/3dmitry

Президент США Дональд Трамп — единственный, кто способен убедить западные страны прекратить подогревать конфликт на Украине, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.





В беседе с «NEWS.ru» Журавлёв отметил, что предстоящие переговоры Владимира Путина и американского президента, скорее всего, будут сосредоточены на урегулировании украинского кризиса.

«От президента США и только от него в конечном итоге зависит, услышит ли Запад наши требования о безопасности и выполнит ли их. Можно сколько угодно вести переговоры с Киевом или Брюсселем, но решение всё равно принимается в Вашингтоне», — пояснил депутат.