«Живые бомбы»: Спецслужбы Киева готовили пенсионерок для терактов в Подмосковье
Украинские спецслужбы планировали использовать пятерых российских пенсионерок для совершения терактов против военных в Московском регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, пожилых женщин втянули в преступную деятельность под предлогом сотрудничества с российскими правоохранительными органами. Злоумышленники оказывали на них психологическое давление и вводили в заблуждение.
Пенсионеркам поручили передавать военнослужащим самодельные взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы, например, под шахматы. В случае успеха операции это привело бы к гибели не только военных, но и самих исполнительниц. Однако ФСБ России пресекла противоправную деятельность на этапе подготовки. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось о новых подробностях нападения на «Крокус сити холл».
Читайте также: