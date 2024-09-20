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Семья из Орехово-Зуева купила квартиру по жилищной программе

20 сентября 2024, 10:11
Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» позволила многодетной матери из Орехово-Зуевского городского округа приобрести собственную квартиру, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Наталья Сахарова воспитывает трёх дочерей: Анну, Людмилу и Алёну. По словам женщины, её старшие дочери недавно отпраздновали совершеннолетие, а младшей Алёне 14 лет.

«Девочки по характеру разносторонние. В детстве все занимались спортивной гимнастикой. Сейчас старшие учатся в колледже. Анна выбрала „гостиничное дело“, Людмила станет художником по костюмам. Младшая Алена очень творческая, после уроков ходит в швейные кружки», — рассказывает она.


Сахаровы делили жильё с родственниками. Узнав о региональной поддержке из интернета, Наталья решила воспользоваться ею.

«Теперь у нас собственная „двушка“. Она находится в прекрасном месте, рядом лес, речка. Близко идти до работы и до школы», — говорит она.

В 2024 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в Московской области участниками стали 271 семья.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо соответствовать следующим требованиям: возраст до 35 лет, потребность в улучшении жилищных условий (менее 10 квадратных метров на человека), постоянная регистрация в Московской области и наличие дохода для оплаты 65 % от расчётной стоимости жилья или возможности получения кредита на эту сумму.

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#орехово-зуево
Провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube
РБК: провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube
20 сентября 2024, 10:45

Фото: iStock/Sorapop

Ассоциация «Ростелесеть» обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на дискриминационные условия из-за замедления YouTube. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что «Ростелесеть» попросила ведомство возбудить дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Причина заключается в том, что замедление сервисов Google, включая YouTube, создает неравные условия для операторов связи.

Согласно мнению ассоциации, ухудшение доступа к платформе сильнее затрагивает интернет-провайдеров, чем сотовых операторов.

Напомним, в понедельник, 16 сентября, Роскомнадзор подтвердил, что с середины июля ведет работу по замедлению работы видеохостинга YouTube в России.

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#роскомнадзор
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#google
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Власти Павловского Посада провели приём жителей во дворце спорта «Надежда»
20 сентября 2024, 10:28

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Приём жителей в формате выездной администрации состоялся в Павловском Посаде 19 сентября на базе дворца спорта «Надежда», в ходе встречи были подняты вопросы, касающиеся ремонта дорог и медучреждений, а также благоустройства, и пр., сообщает пресс-служба округа.
«Благодарю всех заявителей за активность и неравнодушие к родному Павлово-Посадскому округу», — написал в своих соцсетях по итогу встречи глава округа Денис Семёнов.
Формат выездной администрации высоко оценили местные жители.

«Оказалось очень удобно. Можно сразу решить несколько вопросов. Все заместители главы и руководители городских служб в одном помещении и могут взаимодействовать друг с другом и сразу договориться, кто и что делает», — поделилась впечатлением жительница Павловского Посада Ирина С.
Отмечается, что выездные администрации проводятся в Павлово-Посадском округе регулярно, информация об этом публикуется в официальной группе округа, записаться на приём можно по телефону: 2-11-79.

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#жители
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Загруженность дорог Подмосковья утром 20 сентября составила 4 балла
20 сентября 2024, 10:14

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Степень загруженность дорог Московской области автотранспортом по состоянию на утро пятницы, 20 сентября, оценивается на четыре балла из десяти возможных, заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на трёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом в сторону столицы наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Дмитровское, Варшавское, Энтузиастов, Волоколамское, Ленинградское, Щёлковское, Рязанское, Минское, Косинское, Каширское, Носовихинское, Пятницкое, Калужское, Каширское и Рублёво-Успенское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали свыше одного миллиона машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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В ДПМО наградили лауреатов регионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024»
20 сентября 2024, 10:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

В Доме Правительства Московской области состоялась встреча с участниками финального этапа регионального конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024». Заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова вручила лауреатам именные дипломы, сообщает пресс-служба администрации г. о. Химки.
Елена Ищук, музыкальный руководитель дошкольного отделения «Тридцать первой школы» из городского округа Химки, стала одним из призёров конкурса.

«Встреча была для меня волнительной, долгожданной. Была рада встретиться с коллегами, поговорили, поделились опытом», — рассказала Ищук.
Для участников провели дополнительное собеседование, по результатам которого будет выбран победитель регионального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024». Во время мероприятия финалисты обменялись профессиональными знаниями и опытом.

«Было очень интересно послушать коллег. Всегда приятно видеть единомышленников, которые не стоят на месте и постоянно развиваются», — поделилась Ищук.
Победитель регионального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2024» будет объявлен на праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню учителя. Оно пройдёт в Доме Правительства Московской области.

Губернатор Московской области, Андрей Воробьёв, наградит лучших педагогов и воспитателей региона.

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Министерство жилищной политики Московской области рассказало как правильно купить жильё
20 сентября 2024, 09:58

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

На разных этапах приобретения собственной недвижимости возникает множество вопросов и сомнений. Однако если подготовиться к ним заранее, процесс покупки станет более спокойным, а сопутствующие трудности будут успешно преодолены. Министерство жилищной политики Московской области предлагает план действий, который поможет подготовиться к покупке квартиры и учесть все важные моменты.

Шаг 1: Выбор типа жилья. Первичное жильё: недвижимость на первичном рынке включает готовые или строящиеся дома и квартиры от застройщиков. Оформление происходит через договор купли-продажи или долевого участия.

Вторичное жильё: готовая недвижимость с уже оформленным правом собственности. Сделка заключается через договор купли-продажи.

Шаг 2: Поиск жилья. Интернет-ресурсы: популярные маркетплейсы, специализированные группы и паблики в социальных сетях для сравнения цен, просмотра планировок и фотографий недвижимости, а также связи с продавцами.

Риелторы: оплата услуг агента может быть хорошим решением для тех, кто не имеет времени или опыта для самостоятельного поиска. Агент проконсультирует, подберёт варианты, организует показы, проверит продавца и поможет заключить сделку.

Шаг 3: Оформление сделки. Договор купли-продажи: для заключения сделки необходимы паспорта покупателя и продавца, правоустанавливающие документы на жильё, заявление о государственной регистрации договора и квитанция об оплате госпошлины.

Обмен: процедура использования средств от продажи одной квартиры для покупки другой, возможно с доплатой. Регистрация недвижимости происходит одновременно.

Ипотека: приобретение жилого объекта в кредит под залог недвижимости. Стандартный пакет документов для оформления включает паспорт, справку о доходах, заверенную копию трудовой книжки и документы, подтверждающие семейное положение.

Если учесть все эти аспекты заранее, процесс покупки недвижимости пройдёт гладко, без лишних нервов и проблем.

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Для застройщиков Московской области был запущен мультимедийный помощник
20 сентября 2024, 09:25

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Новый мультимедийный помощник для застройщиков Московской области стал доступен на региональном геопортале в личном кабинете, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Этот сервис предоставляет удобный доступ к информации и инструментам для эффективного управления проектами, повышает качество услуг и упрощает взаимодействие между девелоперами и государственными органами региона.

Функционал личного кабинета разработан с учётом пожеланий застройщиков и является максимально полезным и актуальным. Пользователи могут управлять данными о своей компании, получать уведомления об изменениях статусов заявок, подписании документов и других событиях, подавать заявки на услуги и отслеживать их выполнение, просматривать список заключённых соглашений и договоров, а также контролировать все стадии строительства своих проектов.

В личном кабинете также доступна библиотека с необходимыми документами, образцами, инструкциями и методическими материалами, а также возможность связаться с менеджером Минжилполитики для получения консультаций и решения возникающих вопросов.

Запуск личного кабинета является важным шагом на пути к цифровизации строительной отрасли Московской области и помогает застройщикам более эффективно организовать свою работу.

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#минжилполитики мо
#московская область
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В Московской области изменили процедуру получения субсидий на покупку сельхозтехники
20 сентября 2024, 09:09

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В государственную программу «Сельское хозяйство Подмосковья» были внесены изменения, которые предусматривают новый порядок предоставления субсидий из регионального бюджета на покупку сельскохозяйственной техники по договорам лизинга, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Раньше сельхозпроизводители, которые брали технику в лизинг, оплачивали первоначальный взнос самостоятельно, а затем обращались в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области за компенсацией расходов. Однако теперь Министерство будет напрямую субсидировать аграриев, выделяя средства на оплату первого взноса по лизингу. Это позволит аграриям не использовать свои оборотные средства и не ждать возмещения затрат в течение нескольких месяцев.

Средства бюджета Московской области, предназначенные для этой программы, позволят закупить технику на сумму около 50 миллионов рублей в оставшееся время 2024 года и до 100 миллионов рублей ежегодно в последующие годы.

Подробная информация о новой программе содержится в постановлении правительства Московской области № 943-ПП от 02.09.2024, с которым можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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#минсельхозпрод мо
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В Госдуме предложили ввести дополнительную выплату для пенсионеров
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию из-за инфляции
20 сентября 2024, 02:55

Фото: istock/Denis Vostrikov

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, представляющий фракцию ЛДПР, предложил ввести ежегодную выплату 13-й пенсии для пенсионеров России.
Законопроект будет внесен в Госдуму до конца текущего года.

«Инициатива о введении 13-й пенсии становится все более актуальной, и я планирую повторно внести ее до конца года», – сообщил Чернышов в беседе с РИА Новости.
На данный момент документ находится на стадии доработки. Причиной предложения стали растущие темпы инфляции в России, которые продолжаются уже второй год.

Чернышов отметил, что такой шаг необходим для поддержки наиболее уязвимых слоев населения, чьи доходы не успевают за ростом цен. По словам вице-спикера, в законопроекте будет предусмотрена равная выплата для всех пенсионеров.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья увеличат ежемесячные доплаты одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Соответствующий законопроект в ходе 91-го заседания приняла Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

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#подмосковье
#пенсии
#законопроект
#доплаты
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Таксистам могут запретить повышать цены
«Известия»: таксистам хотят запретить повышать цены во время ЧС и плохой погоды
20 сентября 2024, 02:10

Фото: istock/Yury Karamanenko

Депутаты Госдумы России планируют внести поправки в законодательство, которые запретят таксистам необоснованно повышать цены на свои услуги в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) и природных катаклизмов.
В законопроекте предлагается ограничить возможность резкого увеличения тарифов на такси во время стихийных бедствий, чтобы избежать злоупотреблений на фоне высокого спроса. Об этом сообщает газета «Известия».

В «Яндекс Такси» поддержали необходимость обсуждения этой инициативы, отмечая, что она должна учитывать сохранение доходов водителей, которые работают в экстремальных условиях.

Председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев пояснил, что скачки цен на такси обычно вызваны резким спросом во время ЧС. Депутат ЛДПР Ярослав Нилов также подчеркнул важность предотвращения злоупотреблений в сфере пассажироперевозок.

Ранее сообщалось, что проезд автомобилей по трём железнодорожным переездам, расположенным в Сергиево-Посадском и Орехово-Зуевском округах. Будет ограничен в конце сентября — начале октября из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

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#подмосковье
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#такси
#яндекс
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