Семья из Орехово-Зуева купила квартиру по жилищной программе

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» позволила многодетной матери из Орехово-Зуевского городского округа приобрести собственную квартиру, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
«Девочки по характеру разносторонние. В детстве все занимались спортивной гимнастикой. Сейчас старшие учатся в колледже. Анна выбрала „гостиничное дело“, Людмила станет художником по костюмам. Младшая Алена очень творческая, после уроков ходит в швейные кружки», — рассказывает она.
«Теперь у нас собственная „двушка“. Она находится в прекрасном месте, рядом лес, речка. Близко идти до работы и до школы», — говорит она.
В 2024 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в Московской области участниками стали 271 семья.
Чтобы воспользоваться программой, необходимо соответствовать следующим требованиям: возраст до 35 лет, потребность в улучшении жилищных условий (менее 10 квадратных метров на человека), постоянная регистрация в Московской области и наличие дохода для оплаты 65 % от расчётной стоимости жилья или возможности получения кредита на эту сумму.
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