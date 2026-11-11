Мамам объяснили, можно ли брать мальчиков в женские туалеты
Маленьких детей в сопровождении родителя противоположного пола следует водить в общественные туалеты с учетом их безопасности и комфорта окружающих. Если специальных семейных помещений нет, ребенка допускается привести в уборную по полу взрослого, однако для посещения бассейнов действуют отдельные возрастные ограничения.
Специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая в беседе с Москвой 24 отметила, что когда родитель посещает бассейн или общественный туалет вместе с ребенком противоположного пола, главным приоритетом остается его безопасность. Вместе с тем необходимо учитывать интересы других посетителей и стараться избегать ситуаций, которые могут доставить кому-либо дискомфорт.
«Беспроигрышный вариант – пойти в комнату матери и ребенка или в туалет для людей с ограниченными возможностями здоровья, который часто выполняет функцию семейной комнаты. Это просторные помещения, в которых можно даже спокойно переодеться, не вторгаясь в чужое пространство и не создавая неловкости ни для кого», — пояснила Коломацкая.
Если в заведении нет подобных помещений, маленького ребенка по правилам этикета можно сопровождать в туалет, предназначенный для пола взрослого. При этом возраст и самостоятельность детей также имеют значение.
«Однако, если, например, сыну уже 7–8 лет и он пока не может справиться самостоятельно, то маме допустимо завести его в женский туалет, но сразу в закрытую кабинку. А вот помыть руки его затем можно отпустить одного в мужской и подождать у входа», — пояснила специалист.
Несколько иначе обстоит ситуация, когда отец посещает общественный туалет вместе с маленькой дочерью. В мужских уборных нередко установлены открытые писсуары, поэтому папе следует убедиться, что там имеются отдельные закрывающиеся кабинки. В таком случае можно быстро сопроводить девочку в одну из них.
Отдельные требования предусмотрены для посещения бассейнов и переодевания после занятий. По словам Коломацкой, в большинстве заведений соответствующие правила закреплены во внутренних регламентах. Обычно детям младше пяти лет разрешается переодеваться вместе со взрослыми в раздевалке, соответствующей полу сопровождающего. Мальчикам старше этого возраста нельзя находиться в женских раздевалках, а девочкам – в мужских.
При этом для детей примерно от четырех до семи лет в некоторых бассейнах предусматривают отдельные раздевалки, разделенные для мальчиков и девочек. Сопровождать ребенка в таких помещениях должен взрослый того же пола, отметила эксперт.