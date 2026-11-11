Мамам объяснили, можно ли брать мальчиков в женские туалеты

11 ноября 2026, 11:17

Эксперт по этикету Коломацкая: мамам не стоит водить мальчиков в женский туалет

Фото: iStock/Kanoke_46

Маленьких детей в сопровождении родителя противоположного пола следует водить в общественные туалеты с учетом их безопасности и комфорта окружающих. Если специальных семейных помещений нет, ребенка допускается привести в уборную по полу взрослого, однако для посещения бассейнов действуют отдельные возрастные ограничения.





Специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая в беседе с Москвой 24 отметила, что когда родитель посещает бассейн или общественный туалет вместе с ребенком противоположного пола, главным приоритетом остается его безопасность. Вместе с тем необходимо учитывать интересы других посетителей и стараться избегать ситуаций, которые могут доставить кому-либо дискомфорт.





«Беспроигрышный вариант – пойти в комнату матери и ребенка или в туалет для людей с ограниченными возможностями здоровья, который часто выполняет функцию семейной комнаты. Это просторные помещения, в которых можно даже спокойно переодеться, не вторгаясь в чужое пространство и не создавая неловкости ни для кого», — пояснила Коломацкая.

«Однако, если, например, сыну уже 7–8 лет и он пока не может справиться самостоятельно, то маме допустимо завести его в женский туалет, но сразу в закрытую кабинку. А вот помыть руки его затем можно отпустить одного в мужской и подождать у входа», — пояснила специалист.