Психиатр объяснил, как тревога вызывает боль в груди и учащает пульс
Врач-психиатр, психотерапевт клиники «Ибис» Марк Нечаев рассказал, что тревога способна вызывать сильный физический дискомфорт. Человек может испытывать тошноту, головокружение, нехватку воздуха и боль в груди, а причину этих ощущений искать в заболевании внутренних органов.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист объяснил, что при восприятии угрозы мозг запускает реакцию вегетативной нервной системы. Сердце начинает биться чаще, дыхание меняется, мышцы напрягаются, а потоотделение усиливается. Тревога влияет и на пищеварение, может вызвать дрожь и ощущение кома в горле.
Если обследование не выявило серьезных нарушений, это не значит, что пациент выдумывает жалобы. При этом Нечаев предостерег от попыток объяснять любое недомогание тревогой без консультации врача.
Срочная медицинская оценка необходима при новой, резкой или необычной боли, обмороке и выраженной одышке. За помощью следует обратиться и при нарушении речи, слабости в конечности, появлении крови или быстром ухудшении самочувствия.
По словам врача, страх перед телесными проявлениями способен усилить тревогу. Например, человек замечает частый пульс и начинает подозревать опасную болезнь. Испуг усиливает напряжение и меняет дыхание, из-за чего неприятные ощущения нарастают.
В таком состоянии люди порой постоянно следят за показателями здоровья, отказываются от нагрузок и избегают привычных ситуаций. Очередная проверка приносит временное облегчение, однако закрепляет страх.
Нечаев советует обратиться к врачу, если симптомы повторяются и мешают повседневной жизни. Например, человек перестает пользоваться общественным транспортом, избегает встреч или боится оставаться один. При диагностике специалисту важно учесть сон, употребление кофеина и алкоголя, прием лекарств и сопутствующие заболевания.
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