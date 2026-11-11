Психиатр объяснил, как тревога вызывает боль в груди и учащает пульс

11 ноября 2026, 10:33

Врач Нечаев: тревога запускает учащенный пульс и напряжение мышц

Фото: iStock/vladans

Врач-психиатр, психотерапевт клиники «Ибис» Марк Нечаев рассказал, что тревога способна вызывать сильный физический дискомфорт. Человек может испытывать тошноту, головокружение, нехватку воздуха и боль в груди, а причину этих ощущений искать в заболевании внутренних органов.