Врач объяснила, почему креатин не заменит офисным сотрудникам кофе

11 ноября 2026, 10:28

Врач Разаренова: у здоровых людей нет веских оснований принимать креатин

Фото: iStock/Prostock-Studio

Врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова заявила, что у здоровых людей нет веских оснований принимать креатин для повышения умственной работоспособности. Ученые пока не подтвердили его способность улучшать когнитивные функции.