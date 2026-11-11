Врач объяснила, почему креатин не заменит офисным сотрудникам кофе
Врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова заявила, что у здоровых людей нет веских оснований принимать креатин для повышения умственной работоспособности. Ученые пока не подтвердили его способность улучшать когнитивные функции.
В беседе с «Москвой 24» специалист прокомментировала популярность добавки среди офисных сотрудников. Ранее Forbes сообщил, что некоторые работники добавляют креатин в напитки в надежде повысить продуктивность и справиться со стрессом.
Разаренова объяснила, что организм самостоятельно вырабатывает это соединение из аминокислот. Люди получают его и с пищей, прежде всего с мясом и рыбой. Самую изученную форму добавки — моногидрат креатина — применяют в спортивной медицине. Она помогает улучшить силовые показатели и работоспособность при повторяющихся коротких интенсивных нагрузках.
Некоторые исследования указывают на возможную пользу креатина для памяти, внимания и скорости обработки информации. Однако в 2024 году Европейское агентство по безопасности продуктов питания изучило эти работы и не нашло достоверной причинно-следственной связи между приемом добавки и улучшением когнитивных функций.
По словам врача, убедительных доказательств влияния креатина на тревожность, уровень кортизола и психологическую устойчивость нет. Заменять им кофе она тоже не советует: кофеин снижает сонливость, воздействуя на рецепторы нервной системы, а креатин участвует в энергетическом обмене клеток. Данных о сопоставимом бодрящем эффекте добавки специалисты пока не получили.
Разаренова предупредила, что большие дозы способны вызвать тошноту, диарею, вздутие и дискомфорт в животе. В первую неделю приема вес может увеличиться из-за накопления воды в мышцах.
Кроме того, добавка способна повысить концентрацию креатинина в крови. Этот показатель используют при оценке работы почек. Само по себе его повышение на фоне приема креатина не означает ухудшения функции органов, поэтому перед анализом врач рекомендует сообщить лаборанту о добавке.
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