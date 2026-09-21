«Мамба»: почти 9 из 10 новосибирцев влюблялись в коллег
Почти девять из десяти мужчин, живущих в Новосибирске, испытывали симпатию к коллеге, при этом у 35% возникли отношения. Об этом рассказали специалисты сервиса знакомств «Мамба» по итогам соответствующего опроса.
Так, согласно исследованию, 52% опрошенных женщин не хотят смешивать личную жизнь и работу, при этом 48% категорично заявили, что не стали бы заводить роман с коллегой. Однако почти две трети жительниц Новосибирска всё же испытывали интерес к сослуживцу. У 26% это переросло в отношения, у 17% был лишь флирт, а 14% вовсе скрыли свои чувства.
«Мужчины чаще считают рабочее место подходящим для знакомств — так ответили 49% участников опроса против 10% женщин. При этом 66% мужчин заявили, что профессия не влияет на их симпатию, а 41% считают, что работа не даёт представления о характере человека», — приводит Om1 Новосибирск данные опроса.
Почти половина мужчин (47%) и 43% женщин полагают, что служебный роман способен перерасти в серьёзные отношения, если оба партнёра этого желают. Примерно 20% респондентов видят в совместной работе возможность лучше понять будущего спутника жизни.