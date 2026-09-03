Трубу с кипятком прорвало у детской площадки в Новосибирске

03 сентября 2026, 11:22

Фото: iStock/Napanuch Maithawee

Во дворе дома № 26 на улице Котовского в Новосибирске прорвало трубу с кипятком из-за дефекта на теплосети. Придомовая территория и детская площадка оказались залиты горячей водой. Об этом 3 сентября сообщили очевидцы.





В Сибирской генерирующей компании в разговоре с Om1 Новосибирск подтвердили эту информацию и добавили, что на место аварии оперативно прибыли специалисты для устранения дефекта.





«Сегодня по адресу ул. Котовского, 26 в результате дефекта на теплосети произошёл выход воды. В настоящий момент бригада производит отключение участка тепловой сети, ведутся работы по локализации и устранению повреждения», — уточнили в компании.