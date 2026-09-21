В Новосибирской области резко вырос спрос на сборщиков мебели и автожестянщиков

21 сентября 2026, 14:18

Фото: iStock/ Alsu Faskhieva

Минувшим летом работодатели Новосибирской области в 2,3 раза чаще размещали вакансии для сборщиков мебели, чем прошлым, в среднем предлагая 100 000 рублей в месяц. Об этом сообщили аналитики «Авито Работа».





По данным Om1 Новосибирск, спросом также пользовались сельскохозяйственные рабочие. Количество таких вакансий за год увеличилось на 89%, а средняя зарплата составила 100 000 рублей в месяц. Кроме того, на 82% выросло число предложений для автожестянщиков со средним доходом в 125 тысяч рублей ежемесячно.



Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов пояснил, что рост спроса на некоторые профессии указывает на изменения, происходящие в российской экономике. Так, по его словам, в 2,4 раза за год увеличилось число вакансий в производстве электроники и бытовой техники из-за развития отечественного производства.



«На 25% увеличился спрос в транспортном машиностроении, где потребность в персонале поддерживают инфраструктурные проекты. На 13% за год вырос спрос на специалистов в энергетике. Всё это повышает потребность бизнеса в специалистах, которые могут производить, ремонтировать и обслуживать технику и инфраструктуру», — добавил Губанов.