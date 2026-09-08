В Новосибирске потушили пожар на территории исправительной колонии

08 сентября 2026, 12:26

Фото: iStock/wirot pathi

В ночь на 7 сентября в Первомайском районе Новосибирска возник мощный пожар на территории исправительной колонии. Об этом сообщили в ГУФСИН России по региону.





По данным Om1 Новосибирск, возгорание произошло на одном из участков производственной зоны ФКУ ИК-3. Там огонь охватил склад готовой продукции.





«До прибытия профильных служб тушение осуществлял пожарный расчёт пожарной части ФКУ ИК-3. В ходе слаженных действий сотрудников учреждения и ГУ МЧС России по Новосибирской области ликвидировано открытое горение», — уточнили в ведомстве.