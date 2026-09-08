В Новосибирске потушили пожар на территории исправительной колонии
В ночь на 7 сентября в Первомайском районе Новосибирска возник мощный пожар на территории исправительной колонии. Об этом сообщили в ГУФСИН России по региону.
По данным Om1 Новосибирск, возгорание произошло на одном из участков производственной зоны ФКУ ИК-3. Там огонь охватил склад готовой продукции.
«До прибытия профильных служб тушение осуществлял пожарный расчёт пожарной части ФКУ ИК-3. В ходе слаженных действий сотрудников учреждения и ГУ МЧС России по Новосибирской области ликвидировано открытое горение», — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что пожар возник, когда в цехе никого не было. В этой связи никто из сотрудников колонии и осуждённых не пострадал. В настоящее время эксперты устанавливают причину пожара. Кроме того, проводится служебная проверка, говорится в материале издания.