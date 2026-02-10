Нижегородец избил жену сковородкой за запрет изменять
В Нижегородской области мужчина напал на жену после ссоры из-за измен. Во время конфликта он избил супругу сковородкой и угрожал ей ножом.
Как сообщает Telegram-канал Ni Mash, пара вместе отдыхала на шашлыках. В какой-то момент женщина упрекнула мужа в том, что он регулярно изменяет ей и встречается с любовницей, представляясь холостым. После обвинений мужчина вспылил и схватил сковороду, которой начал бить жену. Удары продолжались до тех пор, пока у посуды не отломилась ручка.
На этом агрессия не закончилась. Мужчина взял нож, порезал супруге руку, приставил лезвие к горлу и стал угрожать расправой, после чего начал ее душить. Женщине удалось вырваться и выбежать на дорогу, где она попросила помощи.
На следующий день пострадавшая рассказала о произошедшем родственникам. Те вызвали скорую помощь и полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему назначили наказание в виде 15 суток принудительных работ.
