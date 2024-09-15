Мамонтий Овчарник 15 сентября: Какую одежду нельзя надевать, чтобы не навлечь нищету

Фото: istockphoto/ artplus
В воскресенье, 15 сентября, православные христиане отмечают день памяти мученика Маманта, а также его родителей Феодота и Руфины. В народе дату называли день Мамонтия Овчарника.
Историю и традиции праздника Мамонтия Овчарника, что разрешено и запрещено делать в этот день — читайте в материале «Радио 1».
В народной традиции этот день ассоциируется с окончанием летнего пастбищного сезона и подготовкой к зиме. Поэтому было принято с уважением относиться к домашним животным, проявлять заботу, ухаживать за ними и вкусно кормить.
Семьи собирались за большим столом, готовили блюда из молока, в основном – козьего.
Фото: istockphoto/Chalabala
Следовало наводить порядок в доме и во дворе, где живут животные – по приданию, это защищало их от болезней.
На Мамонтия выкапывали позднюю картошку. Картофелину клали в карман и носили с собой на удачу.
Чего нельзя делать в день Мамонтия 15 сентября Нельзя обижать животных, иначе в дом придет беда. На Мамонтия запрещено выгонять домашний скот со двора – животные заболеют. Также запрещалось забивать скот.
Нельзя жаловаться на судьбу, иначе беды приумножаться.
Предки старались не носить красную одежду, которая ассоциировалось с цветом крови – это предвещало падеж скота, а значит голод и безденежье.
Предки считали, что не стоит начинать новые дела – это может привести к провалу.
День Мамонтия Овчарника 15 сентября – это не только праздник, посвященный мученику, но и возможность укрепить связь с историей народа и природой. А также сохранить народные обычаи и передать их следующим поколениям.
Читайте также:
В России наступил церковный Новый год
В России в пятый раз отметят День беременных
Стало известно отношение россиян к пятнице 13-е
Народные корни праздника 15 сентябряМамант считается покровителем пастухов и овчаров. По легенде Мамонтий Овчарник жил в пустыне, где получил от Бога дар власти над природой – животные приходили к нему сами.
В народной традиции этот день ассоциируется с окончанием летнего пастбищного сезона и подготовкой к зиме. Поэтому было принято с уважением относиться к домашним животным, проявлять заботу, ухаживать за ними и вкусно кормить.
Семьи собирались за большим столом, готовили блюда из молока, в основном – козьего.
Приметы и поверья 15 сентябряНа Мамонтия Овчарника существует множество народных примет, которые помогают предсказать погоду и урожай. Вот некоторые из них:
- если в этот день идет дождь, то осень будет дождливой, а зима – снежной;
- утренний туман предвещает хороший урожай на следующий год;
- ясный и погожий день предвещал сухую осень;
- красное солнце на заказе – близятся холода.
Фото: istockphoto/Chalabala
Что можно делать в день Мамонтия 15 сентябряПоскольку в этот день завершались работы в полях, молодых людей освобождали от работы по дому. День считается удачным для знакомств с противоположным полом.
Следовало наводить порядок в доме и во дворе, где живут животные – по приданию, это защищало их от болезней.
На Мамонтия выкапывали позднюю картошку. Картофелину клали в карман и носили с собой на удачу.
Чего нельзя делать в день Мамонтия 15 сентября Нельзя обижать животных, иначе в дом придет беда. На Мамонтия запрещено выгонять домашний скот со двора – животные заболеют. Также запрещалось забивать скот.
Нельзя жаловаться на судьбу, иначе беды приумножаться.
Предки старались не носить красную одежду, которая ассоциировалось с цветом крови – это предвещало падеж скота, а значит голод и безденежье.
Предки считали, что не стоит начинать новые дела – это может привести к провалу.
День Мамонтия Овчарника 15 сентября – это не только праздник, посвященный мученику, но и возможность укрепить связь с историей народа и природой. А также сохранить народные обычаи и передать их следующим поколениям.
Читайте также:
В России наступил церковный Новый год
В России в пятый раз отметят День беременных
Стало известно отношение россиян к пятнице 13-е
Лия Мурадьян