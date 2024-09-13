Стало известно отношение россиян к пятнице 13-е

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Опрос коммуникационного агентства PR Perfect показал, что большинство россиян предпочитает не менять свои планы в пятницу 13-е.
Так, 37% опрошенных не верят в приметы, связанные с этой датой, и считают пятницу 13-е обычным днём, а 17% и вовсе скептически относятся ко всем приметам.
Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают основными преимуществами самозанятых возможность совмещения работы по найму и самозанятости, а также минимальная отчётность.
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«82% опрошенных уверены, что пятница 13-е никак не влияет на их работу. Тем не менее существует интересный парадокс: каждый десятый человек отметил, что в этот день может быть менее сосредоточенным. Хороший повод задуматься о том, как наши убеждения могут влиять на наше поведение», — отметила в беседе с Газета.ру основатель агентства Кристина Петрова.
Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают основными преимуществами самозанятых возможность совмещения работы по найму и самозанятости, а также минимальная отчётность.
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Мелисса Тимофеева