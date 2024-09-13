В России в пятый раз отметят День беременных

Фото: сайт организаторов Дня беременных
В Подмосковье, как и по всей России, 7 октября в пятый раз пройдёт День беременных. Мероприятие приурочено к Году семьи, сообщили в пресс-службе организаторов.
«День беременных проводится дважды в году – 7 апреля и 7 октября, чтобы каждая женщина в период беременности могла поучаствовать в нём и получить поздравления. Новая традиция чествования будущих мам – это часть комплекса мер проекта ВСЕБЕРЕМЕННЫМ.РФ. Девиз проекта – «Беременность должна пройти так, чтобы её захотелось повторить», – говорится в сообщении.Дня беременных впервые отпраздновали в 16 регионах России осенью 2022 года. Весной прошлого года День беременных провели в 81 субъекте Федерации. Будущих мам поздравляли в перинатальных центрах, роддомах, женских консультациях, ЗАГСах, домах культуры, клубах, центрах соцзащиты и других учреждениях.
В регионах проходят концерты для мам, мастер-классы, благотворительные мероприятия от предприятий сферы обслуживания, вручение цветов и подарков.
Цель проведения Дней беременных – формирование культуры бережного отношения и заботы всего общества о беременных, утверждение новой парадигмы заботы о каждой из них; содействие повышению рождаемости за счёт повышения статуса беременной женщины в обществе; продвижение мер поддержки будущих матерей.
Организатором Дня беременных стал проект ВСЕБЕРЕМЕННЫМ.РФ Общероссийского общественного движения «За жизнь» и Демографической платформы.РФ.
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Лора Луганская