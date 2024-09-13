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В России в пятый раз отметят День беременных

13 сентября 2024, 21:32
Фото: сайт организаторов Дня беременных

Фото: сайт организаторов Дня беременных

В Подмосковье, как и по всей России, 7 октября в пятый раз пройдёт День беременных. Мероприятие приурочено к Году семьи, сообщили в пресс-службе организаторов.
«День беременных проводится дважды в году – 7 апреля и 7 октября, чтобы каждая женщина в период беременности могла поучаствовать в нём и получить поздравления. Новая традиция чествования будущих мам – это часть комплекса мер проекта ВСЕБЕРЕМЕННЫМ.РФ. Девиз проекта – «Беременность должна пройти так, чтобы её захотелось повторить», – говорится в сообщении.
Дня беременных впервые отпраздновали в 16 регионах России осенью 2022 года. Весной прошлого года День беременных провели в 81 субъекте Федерации. Будущих мам поздравляли в перинатальных центрах, роддомах, женских консультациях, ЗАГСах, домах культуры, клубах, центрах соцзащиты и других учреждениях.



В регионах проходят концерты для мам, мастер-классы, благотворительные мероприятия от предприятий сферы обслуживания, вручение цветов и подарков.

Цель проведения Дней беременных – формирование культуры бережного отношения и заботы всего общества о беременных, утверждение новой парадигмы заботы о каждой из них; содействие повышению рождаемости за счёт повышения статуса беременной женщины в обществе; продвижение мер поддержки будущих матерей.

Организатором Дня беременных стал проект ВСЕБЕРЕМЕННЫМ.РФ Общероссийского общественного движения «За жизнь» и Демографической платформы.РФ.

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#год семьи
«Яндекс Go» впервые оштрафовал самокатчика на 100 тысяч рублей
«Яндекс Go» впервые выписал штраф на 100 тысяч рублей за передачу самоката детям
13 сентября 2024, 21:42

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Кикшеринговый сервис «Яндекс Go» впервые оштрафовал пользователя за передачу арендованного электросамоката несовершеннолетним. Об этом пресс-служба сервиса сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что очевидец сфотографировал трёх подростков, катающихся на самокате. Он отправил этот снимок в службу поддержки сервиса, где по номеру на самокате и времени фото удалось найти пользователя, арендовавшего его, и выписать ему первый крупный штраф в размере 100 тысяч рублей.

В компании напомнили, что повышенный штраф за использование самоката несовершеннолетними в размере 100 тысяч рублей был введён «Яндекс Go» с 1 сентября этого года. По правилам, ездить на электронных средствах индивидуальной мобильности можно только по достижении 18-летия.

Ранее в августе дептранс Москвы направил операторам кикшеринговых сервисов письмо с предложением увеличить до 100 тысяч рублей штрафы за езду вдвоём и передачу управления самокатом детям.

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#яндекс
#электросамокат
#штраф
#дети
#дептранс москвы
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Минтранс РФ предложил регистрировать все электросамокаты
13 сентября 2024, 21:21

Фото: iStock/Angelina Zinovieva

Минтранс России предложил ставить на учёт средства индивидуальной мобильности (СИМ). Разработанный ведомством законопроект представлен на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что закон размещён на публичное обсуждение. В случае принятия этого предложения будет введена реестровая модель учёта СИМ с выдачей учётных знаков для их идентификации с целью автоматического выявления административных правонарушений.

Также предполагается, что к дорожному движению будут допускать только тем СИМ, которые числятся в реестре.

Кроме того, Минтранс предложил также ставить на учёт электровелосипеды и мопеды. Данные транспортные средства похожи на СИМ своими скоростными и габаритными характеристиками, поэтому в законопроекта они все значатся как «средства микромобильности».

Полномочиями по введению СИМ в реестр будет заниматься подведомственная организация Минтранса – ФБУ «Росавтотранс».

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#минтранс
#электросамокат
#регистрация
#учёт
#законопроект
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Житель Самары сыграл в лотерею с закрытыми глазами и выиграл рекордную сумму
Юрист из Самарской области выиграл в лотерею рекордные для региона 56 млн рублей
13 сентября 2024, 21:10

Фото: iStock/LeventKonuk

Житель Самарской области сыграл в лотерею с закрытыми глазами и выиграл рекордную для региона сумму. Об этом случае рассказывает РИА Новости.
Отмечается, что юрист Сергей теперь может называть себя одним из самых везучих жителей региона, поскольку ему удалось выиграть в лотерею рекордную для региона сумму в размере свыше 56 миллионов рублей.

Семья мужчины начала покупать лотерейные билеты с момента выхода кинокартины режиссёра Леонида Гайдая «Спортлото-82». Билет, принёсший ему богатство, Сергей купил лёжа в кровати перед сном. В тот день он сильно устал, поэтому выбрал числовую комбинацию практически с закрытыми глазами, а потом узнал, что выиграл деньги.

Эти средства Сергей отложил на будущее дочери, недавно поступившей в университет, а также на подарок жене. Также семья рассматривает возможность покупки семейного автомобиля и поездку на Дальний Восток.

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#россияне
#лотерея
#самарская область
#юрист
#деньги
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Участники акции «День в лесу» высадили в Химках более 6 тыс. саженцев
13 сентября 2024, 20:11

Фото: пресс-служба администрация г. о. Химки

Химчане высадили более 6 тыс. саженцев сосны и ели в ходе экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе». Она прошла в деревне Брёхово, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Лес – визитная карточка Химок, поэтому для нас важно сохранить экологию нашего округа. Каждый год муниципалитет участвует в таких акциях. Хочу поблагодарить всех неравнодушных и активных жителей, которые помогают сделать округ лучше и комфортнее», – сказал замглавы городского округа Химки Денис Юрков.
Участниками акции стали жители округа, представители администрации, активисты, волонтёры и местные депутаты. Озеленить округ пришли сотни химчан вместе с сотрудниками комитета лесного хозяйства. Для высадки деревьев была организована выдача инвентаря – перчаток, вёдер и лопат, а также посадочного материала.
«Участвуя в этой экологической акции, я почувствовала, что делаю нечто важное для нашего города. Каждое посаженное дерево – это надежда на лучшее будущее наших детей и всего живого вокруг. Химки – наш дом, и я горжусь, что могу внести свой вклад в его озеленение», – поделилась жительница деревни Брёхово Марина Селезнёва.
В Подмосковье акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» продлится до 29 сентября. Её проведут на 20 лесных участках и более чем на 370 муниципальных площадках. Суммарная площадь лесных массивов, на которых высадят более 37 тыс. сеянцев сосны и ели, превышает 54 га.

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#экологическая акция
#деревья
#подмосковье
#жители
#московская область
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Открытый космос и огромные деньги: как миллиардер Джаред Айзекман стал первым космическим туристом
13 сентября 2024, 19:55

Фото: iStock/3DSculptor

Миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис стали первыми в истории непрофессиональными астронавтами, совершившими выход в открытый космос. Облачившись в скафандры, разработанные SpaceX, они провели вне корабля около 10 минут. Подробнее о путешествии первых туристов в космос расскажет редакция «Радио 1».

Джаред Айзекман: кто он?




Джаред Айзекман — американский предприниматель и миллиардер, основатель компании Shift4 Payments. Он стал известен не только из-за своего бизнеса, но и благодаря страсти к космосу. В 2021 году он стал первым частным туристом, который совершил выход в открытый космос во время миссии Inspiration4. Этот момент стал знаковым для всей индустрии космического туризма.

Биография и личная жизнь бизнесмена-миллиардера


Джаред Айзекман родился 11 сентября 1982 года в городе Эглсвилл, штат Пенсильвания. С юных лет он проявлял интерес к технологиям и предпринимательству. В 1999 году он основал свою первую компанию, а в 2017 году запустил Shift4 Payments, которая быстро завоевала популярность на рынке платежных систем. В личной жизни Джаред активно поддерживает благотворительные инициативы и занимается развитием образовательных программ для молодежи.

Состояние Джареда Айзекмана на 2024 год


На 2024 год состояние Джареда Айзекмана оценивается в несколько миллиардов долларов. Его компания Shift4 Payments продолжает расти и расширять свои услуги, что способствует увеличению его капитала. Айзекман также активно инвестирует в новые технологии и стартапы, что делает его одним из самых влиятельных бизнесменов своего поколения.

Мировые рекорды Айзекмана


Фото: istockphoto/Elen11

Джаред Айзекман не только первый турист в космосе, но и обладатель нескольких мировых рекордов. Он стал первым непрофессиональным астронавтом, который совершил выход в открытый космос, а также первым человеком, который провел более трех суток на борту космического корабля Crew Dragon.

Почему космос?


Позывной «Грач», под которым Джаред отправился в свое космическое путешествие, стал символом его стремления к исследованию неизведанных пространств. Два полета на Crew Dragon стали не только личным достижением, но и важным шагом для всего человечества в области космических исследований.

Миссия Polaris Dawn была профинансирована Айзекманом, который не раскрыл точную сумму, однако, по оценкам экспертов, она превышает 100 миллионов долларов, сообщало Reuters. В 2021 году Айзекман заключил с SpaceX контракт на три космических полета, и Polaris Dawn стал первым из них.


Кто такая Сара Джиллис?



Сара Джиллис (или Гиллис) — астронавт и член команды Inspiration4. Она сыграла важную роль в подготовке миссии и поддержании безопасности экипажа во время полета. Ее опыт и знания сделали вклад в успешное выполнение этой исторической задачи.


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#сша
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Высший совет осетин просит фирму в Петербурге убрать из меню пироги со свининой
13 сентября 2024, 19:45

Фото: iStock/fotek

Глава движения «Высший совет осетин» Зелим Ватаев обратился к фирме доставки еды из Санкт-Петербурга с просьбой убрать из меню осетинские пироги с курицей и свининой, так как они оскорбляют чувства осетинского народа. Об этом сообщает телеграм-канал движения. По словам Ватаева, птица и свинина считаются грязными и нечистыми животными, потому не могут быть в составе осетинского пирога.
Глава движения пояснил, что национальное блюдо Осетии имеет сакральное значение для народа — тремя пирогами осетины обращаются к Всевышнему с благодарностью за землю и жизнь, потому все, что связано с этим традиционным обрядом, свято для них.
«При изготовлении пирогов женщины завязывали платком рот, чтобы своим дыханием не осквернить подношение», — указано в письме, которое «Высший совет осетин» отправил бизнесмену.
В обращении также добавили, что таким образом служба доставки не только обманывает своих клиентов, но и оскорбляет народ Осетии, «что может привести к соответствующей реакции».
«В связи с вышеизложенным прошу скорректировать ваш рекламный проспект, исключив не характерную для осетинской кухни продукцию», — заключили в обращении.
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#жизнь
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Стало известно отношение россиян к пятнице 13-е
Опрос: Большинство не меняют свои планы в пятницу 13-е
13 сентября 2024, 19:38

Фото: iStock/gopixa

Опрос коммуникационного агентства PR Perfect показал, что большинство россиян предпочитает не менять свои планы в пятницу 13-е.
Так, 37% опрошенных не верят в приметы, связанные с этой датой, и считают пятницу 13-е обычным днём, а 17% и вовсе скептически относятся ко всем приметам.

«82% опрошенных уверены, что пятница 13-е никак не влияет на их работу. Тем не менее существует интересный парадокс: каждый десятый человек отметил, что в этот день может быть менее сосредоточенным. Хороший повод задуматься о том, как наши убеждения могут влиять на наше поведение», — отметила в беседе с Газета.ру основатель агентства Кристина Петрова.

Ранее опрос сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показал, что россияне считают основными преимуществами самозанятых возможность совмещения работы по найму и самозанятости, а также минимальная отчётность.

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#россияне
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В Реутове проводят масштабную реконструкцию теплосетей и котельных
13 сентября 2024, 19:06

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Реутове обновят около 6 км теплосетей, реконструируют три котельных и проведут капитальный ремонт восьми центральных тепловых пунктов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Глава региона приехал на ул. Советскую, чтобы проверить ход работ на одном из участков теплосети. Он также поговорил с местными жителями. На модернизацию систем ЖКХ в округе в 2024-2027 годах будет направлено более 3 млрд рублей.
«Наша ключевая задача – заменить всё старое, а всё, что идёт поверху, убрать под землю. Необходимо также обновить устаревшие котельные. На эти цели выделено более 3 млрд рублей. Тротуары сделаем после завершения теплотрассы, а в апреле-мае посадим деревья», – поделился планами Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году в городе реконструируют два участка теплосети. На ул. Советской уже идут масштабные работы рядом с жилыми домами и школой №3, которые получают теплоснабжение из Котельной №2. Это участок протяжённостью 1,5 км. Трубы, проложенные по территории школы, уберут под землю. Результаты работ позволят увеличить надёжность и мощность теплоснабжения 43 многоквартирных домов, двух школ, четырёх детских садов и филиала МОНИКИ. Изменения почувствуют 7,5 тыс. жителей. Сейчас готовность работ составляет 47%. Завершить их полностью планируют до 15 октября.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«У меня оба старших ребёнка учились школе №3. Дети есть дети, они постоянно хотели залезть на эти трубы. А в этом году мой первоклассник пошёл в школу. Поэтому, когда приступили к реконструкции теплосети, мы очень обрадовались. После завершения работ и дети будут в большей безопасности, и родителям будет спокойно. Зимой у нас было тепло, топили хорошо. Старшие даже надевали в школу рубашки с короткими рукавами», – рассказала жительница ул. Советской Наталья Захаренкова.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Также в этом году в Реутове приведут в порядок участок от ул. Победы до детсада №9 на ул. Гагарина. Сейчас демонтируют старые сети и устанавливают временный трубопровод. После этого проложат новые трубы. В середине октября участок длиной 850 м, обслуживающий 9,4 тыс. человек из 36 МКД и пяти социальных объектов, будет сдан.

В планах на следующий год – обновить ещё семь участков теплосетей и начать реконструкцию двух котельных – №5 на Юбилейном проспекте и №1 на ул. Новогиреевской. Оба объекта рассчитывают сдать в 2026-м.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

А в 2027 году в Реутове отремонтируют восемь центрально-тепловых пунктов, обновят и построят два участка теплосети, реконструируют котельную №6 на ул. Победы.

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#московская область
#теплоснабжение
#теплотрасса
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#подмосковье
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Военкор Поддубный хочет познакомиться с людьми, спасшими ему жизнь в Курске
13 сентября 2024, 19:03

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный желает познакомиться с теми, кто спас его в Курской области. Об это он сказал на встрече с журналистами при выписке из больницы.
«Я, к сожалению, не помню людей, которые помогли мне при эвакуации, по сути — жизнь спасли. Я их знаю благодаря вам, моим коллегам. Я прочитал эту историю, хотя эта история случилась со мной. Но я был в таком состоянии, что не запомнил ее. Конечно, я хочу познакомиться с ними», — рассказал Поддубный.

Он пояснил, что хотел бы пожать руку своим спасителям и поблагодарить их. По его словам, подобрать раненого в сложившихся на тот момент в Курской области обстоятельствах, является большим поступком. Военкор подчеркнул, что погиб бы без посторонней помощи.

Поддубный также поблагодарил курских и московских врачей за оказанную помощь. Военкор рассказал, что медики относились «с душой и профессионализмом» не только к нему, но и ко всем раненым, поступившим в больницы в первые дни украинского вторжения.

7 августа в автомобиль Поддубного влетел украинский дрон во время его поездки в Курскую область. Сначала сообщалось, что военкор погиб, однако позже стало известно, что он серьезно ранен, но жив. Первую медицинскую помощь он получил в Курской больнице, позже его перевезли в стабильно тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского в Москве. 13 сентября военкора выписали из больницы.

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