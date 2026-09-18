Стало известно, сколько миллионов литров лимонада выпили россияне летом 2026 года

18 сентября 2026, 13:19

Россияне выпили больше 2 млн литров лимонада за лето 2026 года

Фото: Istock / nicoletaionescu

За три летних месяца 2026 года россияне выпили свыше 2,1 млн литров лимонада. Как сообщили «Москве 24» в онлайн-ретейлере «Самокат», за сезон покупатели заказали около 6,5 млн банок прохладительных напитков.