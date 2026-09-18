Стало известно, сколько миллионов литров лимонада выпили россияне летом 2026 года
За три летних месяца 2026 года россияне выпили свыше 2,1 млн литров лимонада. Как сообщили «Москве 24» в онлайн-ретейлере «Самокат», за сезон покупатели заказали около 6,5 млн банок прохладительных напитков.
Самым популярным вкусом стал яблочный шорли — на него пришлось более 335 тыс. литров. Следом оказался лимонад с грейпфрутом и лимоном: россияне выпили около 324 тыс. литров.
Впрочем, покупатели активно экспериментировали и с необычными сочетаниями. В число самых востребованных вошли ананас с личи — 280 тыс. литров, гуава с каффир-лаймом — 216 тыс., арбуз с мелиссой — ещё 216 тыс., а также манго с чили — 104 тыс. литров. Спрос на каждый из этих вкусов за год вырос на 67%.
При этом в целом интерес к крафтовым лимонадам увеличился в 2,8 раза. Не сдал позиции и привычный тархун — его продажи выросли на 88,6% по сравнению с прошлым годом.
Отдельным трендом стали безалкогольные напитки со вкусами вина и коктейлей. За лето россияне выпили более 35 тыс. литров лимонада со вкусом рислинга. Продажи безалкогольного вина выросли в 4,2 раза: спрос на пино-нуар увеличился в 3,7 раза, а на напитки со вкусом просекко — в 2,7 раза.
Растёт интерес и к безалкогольным версиям коктейлей: продажи апероль спритца увеличились в 3,4 раза, а одним из заметных фаворитов сезона стала «Палома».
Не обошлось и без экспериментов с традиционными напитками. Продажи порционного кваса в упаковках до 0,8 литра выросли в 2,8 раза. Помимо классического варианта, покупатели всё чаще выбирали квас со вкусом малины и вишни.
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