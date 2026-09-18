Юрист назвал ошибку при разводе, из-за которой можно потерять квартиру

18 сентября 2026, 11:35

Юрист Манько: ошибка при разделе жилья может сорвать продажу после развода

Фото: Istock / Nanci Santos

Развод с ипотекой и детьми может превратить раздел имущества в настоящий квест. Юрист Александр Манько в беседе с «Абзацем» рассказал, какую ошибку бывшие супруги чаще всего допускают при разделе квартиры и почему из-за неё сделка может оказаться под угрозой.





По словам эксперта, в такой ситуации приходится учитывать интересы сразу нескольких сторон: банка, который держит жильё в залоге, органов опеки, защищающих права детей, и самих бывших супругов, каждый из которых хочет получить свою часть имущества.





«В этом процессе задействованы сразу три стороны. Банк, который удерживает квартиру в залоге. Органы опеки, защищающие интересы детей. И бывший супруг, стремящийся получить как можно больше», — объяснил Манько.

«Выделите доли детям, при этом размер долей должен быть пропорционален сумме маткапитала. Затем делите оставшуюся часть», — пояснил юрист.