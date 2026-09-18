Юрист назвал ошибку при разводе, из-за которой можно потерять квартиру
Юрист Манько: ошибка при разделе жилья может сорвать продажу после развода
Развод с ипотекой и детьми может превратить раздел имущества в настоящий квест. Юрист Александр Манько в беседе с «Абзацем» рассказал, какую ошибку бывшие супруги чаще всего допускают при разделе квартиры и почему из-за неё сделка может оказаться под угрозой.
По словам эксперта, в такой ситуации приходится учитывать интересы сразу нескольких сторон: банка, который держит жильё в залоге, органов опеки, защищающих права детей, и самих бывших супругов, каждый из которых хочет получить свою часть имущества.
«В этом процессе задействованы сразу три стороны. Банк, который удерживает квартиру в залоге. Органы опеки, защищающие интересы детей. И бывший супруг, стремящийся получить как можно больше», — объяснил Манько.Главная ошибка, на которую указал юрист, — попытка сразу продать или поделить ипотечную квартиру, не выделив предварительно доли детям. Если при покупке жилья использовался материнский капитал, дети имеют право на соответствующие доли, и распоряжаться ими просто по желанию родителей нельзя.
Манько отметил, что в подобных ситуациях суд может признать сделку недействительной, а органы опеки не согласуют продажу недвижимости, пока права детей не будут учтены.
Эксперт советует сначала официально выделить детям доли, причём их размер должен соответствовать сумме материнского капитала. После этого оставшаяся часть квартиры делится между супругами — если брачного договора нет, как правило, поровну.
И только затем можно решать вопрос с ипотекой: например, переоформить кредит на одного из супругов либо продать квартиру, получив необходимые согласования банка и органов опеки.
«Выделите доли детям, при этом размер долей должен быть пропорционален сумме маткапитала. Затем делите оставшуюся часть», — пояснил юрист.При этом важно помнить: материнский капитал предоставляется в интересах детей. Поэтому тот факт, что ипотеку фактически выплачивал только один из родителей, сам по себе не означает, что детские доли можно забрать или исключить из раздела.