Мантуров: на создание ракеты для полетов к Луне и Марсу выделят 600 млрд рублей

Фото: сайт Кремля
Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что на создание сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне и Марсу власти выделят около 600 миллиардов рублей. Проект планируют запустить в следующем году. Об этом пишет «Интерфакс».
По словам вице-премьера, создание ракетного комплекса планируется проводить на космодроме Восточный. Реализация проекта пройдет в период с 2025 по 2035 год, первые летные испытания ожидаются в 2033 году.
Мантуров рассказал, что через несколько запланирован запуск конверсионной ракеты-носителя «Старт-1М», а на 2030 год — многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ». В текущем году наша страна запустит 123 космических аппарата.
Ранее «Росатом» сообщил, что Ростехнадзор разрешил эксплуатацию объекта по выпуску ядерного «топлива будущего» под Томском. Разрешение получил «Сибирский химический комбинат», который находится в Северске Томской области.
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«Росатом»: Ростехнадзор разрешил выпуск ядерного «топлива будущего» под Томском
Мантуров рассказал, что через несколько запланирован запуск конверсионной ракеты-носителя «Старт-1М», а на 2030 год — многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ». В текущем году наша страна запустит 123 космических аппарата.
Ранее «Росатом» сообщил, что Ростехнадзор разрешил эксплуатацию объекта по выпуску ядерного «топлива будущего» под Томском. Разрешение получил «Сибирский химический комбинат», который находится в Северске Томской области.
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Екатерина Коршунова