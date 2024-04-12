«Мечта детства»: Космонавт Лончаков о своём первом полёте

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Герой России лётчик-космонавт Юрий Лончаков поделился ощущениями от своего первого полёта в космос.
«Самым захватывающим был, конечно, первый полёт — в 2001 году с мыса Канаверал на космическом корабле «Шаттл». Я чувствовал, что это моя жизнь. Это моя мечта детства. Наверное, вся жизнь пролетела перед глазами с самого детства до того дня, где я сижу в кресле. Это уникально, потому что забытые моменты подсознание выдало», — рассказал в беседе с RT Лончаков.
До этого учредитель Царьграда Константин Малофеев поздравил россиян с 12 апреля, отметив, что сегодня знаменательные день не только для космонавтики, но и для церкви.
«Чудесным образом день полёта первого человека в космос совпал с памятью Преподобного Иоанна Лествичника. Ромейского святого, написавшего знаменитую «Лествицу». Книгу о духовном восхождении человека на Небеса», — приводит «Царьград» слова Малофеева.
Ранее сообщалось, что в государственных музеях Московской области подготовили тематические мероприятия ко Дню космонавтики.
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