Россиянин Олег Кононенко первым в мире провел тысячу суток в космосе

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Российский космонавт Олег Кононенко установил исторический рекорд, став первым, кто суммарно провел в космосе тысячу суток.
«Сегодня в 00:00:20 по московскому времени космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов», — сказано в сообщении корпорации «Роскосмос» в Телеграм-канале.С сентября 2023 года Кононенко находится в пятом космическом полете. Ожидается, что по завершению годовой экспедиции, которое намечено на 23 сентября 2024 года, суммарный налет Кононенко достигнет 1110 суток.
Предыдущий мировой рекорд в более чем 878 суток был установлен космонавтом Геннадием Падалкой из России, Кононенко побил его 4 февраля.
Ранее посольство РФ высмеяло пост НАСА о первом полете американца в космос. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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