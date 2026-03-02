Марафонец пробежал 5,5 км в туалете самолета

02 марта 2026, 19:55

Марафонец пробежал 5,5 км в туалете летящего из Берлина в Нью-Йорк самолета

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Марафонец на целый час занял кабинку туалета в летящем из Берлина в Нью-Йорк самолете, чтобы бегать по кругу. Об этом пишет издание The New York Post.