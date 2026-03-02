Марафонец пробежал 5,5 км в туалете самолета
Марафонец на целый час занял кабинку туалета в летящем из Берлина в Нью-Йорк самолете, чтобы бегать по кругу. Об этом пишет издание The New York Post.
Во время 11-часового полета немецкий атлет Доминик Стро устроил пробежку в уборной. Он двигался в ограниченном пространстве самолета, поднимаясь и спускаясь с крышки унитаза на пол. Забег состоялся на высоте 10 тысяч метров и продолжался 59 минут 32 секунды. За это время Стро преодолел 5,5 километра.
О своем достижении спортсмен рассказал в социальных сетях. Видео с его тренировкой набрало более двух миллионов просмотров и привлекло 150 комментариев, среди которых были как положительные, так и отрицательные. Название авиакомпании, на чьем борту тренировался спортсмен, неизвестно.
