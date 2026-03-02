Экс-игрок сборной России Ари: Халк может стать одним из лучших игроков РПЛ
Халк смог бы стать одним из лучших игроков РПЛ в случае возвращения в чемпионат. Об этом сказал бывший нападающий сборной России Ари.
По словам Ари, бразилец по-прежнему находится в отличной форме и остается профессионалом высокого уровня. В беседе с «РБ Спорт» он отметил, что Халк тщательно следит за собой и способен успешно выступать даже в зрелом возрасте. В качестве примера Ари привел Тиаго Силву, который продолжил карьеру в Европе в более поздние годы.
В прошлом сезоне Халк провел за «Атлетико Минейро» 61 матч во всех турнирах и забил 21 мяч. В текущем сезоне на счету 39-летнего форварда пять голов и одна результативная передача в 11 встречах. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 1,2 миллиона евро.
