Защитник «Ак Барса» Миллер прокомментировал победу сборной США на Олимпиаде
Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер прокомментировал победу сборной США в хоккейном турнире Олимпиады-2026. В финале американцы обыграли Канаду со счетом 2:1 в овертайме.
По словам Миллера, он смотрел решающий матч вместе с одноклубниками. Хоккеист отметил, что встреча получилась отличной, а обе команды были достойны победы. При этом в беседе с «РБ Спорт» он подчеркнул, что рад успеху сборных США — как мужской, так и женской.
Миллер добавил, что противостояние США и Канады остается принципиальным, и победа над канадцами всегда имеет особое значение. Говоря о причинах успеха, защитник выделил надежную игру вратаря, который, по его мнению, внес большой вклад в итоговый результат.
Также Миллер отметил прогресс американского хоккея. Он подчеркнул, что в стране появляются молодые суперзвезды, и выразил уверенность, что в ближайшие пять лет сборная США сможет добиться новых побед на международной арене.
