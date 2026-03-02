Татьяна Навка осталась в шоке от решения Валиевой уйти от Тутберидзе
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в интервью YouTube-проекту ДоброFON заявила, что была шокирована решением фигуристки Камилы Валиевой перейти в группу Светланы Соколовской.
Она призналась, что долго обсуждала с Камилой правильность такого шага. Спортсменка с юных лет была привычна к определённой системе тренировок, которая включала в себя контроль не только физической, но и психологической подготовки. Навка пыталась донести до Камилы всю серьезность предстоящего шага, при этом спрашивая, готова ли та к нему.
Камила Валиева начинала свои тренировки в группе Этери Тутберидзе. В 2025 году она перешла к тренеру Светлане Соколовской.
