Маргарита Симоньян объявляет станции в «Поезде пропаганды» от RT

04 февраля 2026, 14:39

Фото: пресс-служба RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян теперь объявляет станции в тематическом «Поезде пропаганды», посвященном 20-летнему юбилею телеканала.





Напомним, поезд RT начал курсировать в столичном метрополитене 18 декабря 2025 года по Арбатско-Покровской линии. Он представляет собой передвижную инсталляцию, где представлены попытки цензуры, реакции медиасреды на телеканал, которые были зафиксированы за последние 20 лет.





«Объявления голосом Маргариты Симоньян стали ещё одной особенностью тематического поезда, запущенного RT совместно с Дептрансом к 20-летию телеканала», — пишет RT.