Примаков назвал RT голосом разума на внешнем рынке
Телеканал RT является голосом разума и главным медийным брендом России на внешнем рынке. Такое мнение выразил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Напомним, 5 декабря RT India начнёт вещание из студийного комплекса в Нью-Дели.
«Россия предлагает при помощи RT, конечно, не просто альтернативу, а разумность и правду», — сказал Примаков в интервью RT.
Он вспомнил, как во времена работы на телевидении в зарубежных странах у него часто спрашивали, не является ли он сотрудником RT.
«RT — это, наверное, главный наш медийный бренд на внешнем рынке, имя славное, пользующееся доверием безусловным и очень большим авторитетом», — считает Примаков.
По его мнению, в Индии RT станет популярным телеканалом.
Ранее сообщалось, что в преддверии запуска RT India несколько поездов в метро Нью-Дели оформили в фирменные цвета телеканала.