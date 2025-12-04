Достижения.рф

Примаков назвал RT голосом разума на внешнем рынке

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Телеканал RT является голосом разума и главным медийным брендом России на внешнем рынке. Такое мнение выразил глава Россотрудничества Евгений Примаков.



Напомним, 5 декабря RT India начнёт вещание из студийного комплекса в Нью-Дели.

«Россия предлагает при помощи RT, конечно, не просто альтернативу, а разумность и правду», — сказал Примаков в интервью RT.

Он вспомнил, как во времена работы на телевидении в зарубежных странах у него часто спрашивали, не является ли он сотрудником RT.

«RT — это, наверное, главный наш медийный бренд на внешнем рынке, имя славное, пользующееся доверием безусловным и очень большим авторитетом», — считает Примаков.

По его мнению, в Индии RT станет популярным телеканалом.

Ранее сообщалось, что в преддверии запуска RT India несколько поездов в метро Нью-Дели оформили в фирменные цвета телеканала.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0