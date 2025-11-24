Внука режиссёра Капура тронула реклама RT в Индии

24 ноября 2025, 19:38

Фото: iStock/Fyletto

Армаан Капур разместил в соцсети фото плаката из рекламной кампании RT, посвящённого его деду, режиссёру Болливуда Раджу Капуру, который был очень популярен во времена СССР.





Рекламную кампанию в Индии приурочили к запуску RT India, который должен начать работать до конца 2025 года.





«Внук индийского актера и режиссёра Раджа Капура, которого знает и помнит каждый, кто родился в СССР, опубликовал фотографию рекламы RT India, посвященную его деду», — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.