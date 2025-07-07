«Бледная и уставшая»: Маргарита Симоньян о проблемах со здоровьем
Маргарита Симоньян рассказала об аномалии своего здоровья
О врожденной аномалии своего здоровья рассказала в Telegram-канале журналистка Маргарита Симоньян. Одна из подписчиц обратила внимание на бледность главреда RT. Жена Тиграна Кеосаяна ответила ей.
«У меня нет левой сонной артерии. Врожденная аномалия. Поэтому и гипотония, и вообще беда с сосудами. Я всегда бледная (даже с загаром), всегда замерзшая и всегда уставшая», — поделилась Маргарита Симоньян.Она добавила, что «и энергии никакой нет», но «жить-то надо», поскольку эту жизнь, по словам Маргариты, дал Бог.
Поклонники поддерживают Маргариту Симоньян и регулярно интересуются здоровьем Тиграна Кеосаяна. Ведущий «Пилорамы» находится в коме с конца декабря.