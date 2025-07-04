Симоньян раскрыла неприятно удививший её факт в начале карьеры на ТВ: «Я пришла в ужас»

04 июля 2025, 21:18

Симоньян в начале карьеры на ТВ удивилась своему кубанскому говору

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @msimonyan)

Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале рассказала о начале карьеры на телевидении.





Журналистка призналась, что была сильно удивлена, когда впервые услышала запись своей речи во время стажировки на телевидении.





«Когда в 18 лет я пришла стажёркой на краснодарское телевидение и впервые услышала себя со стороны, по телевизору, я пришла в ужас», – заявила Симоньян.