Симоньян раскрыла неприятно удививший её факт в начале карьеры на ТВ: «Я пришла в ужас»
Симоньян в начале карьеры на ТВ удивилась своему кубанскому говору
Главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале рассказала о начале карьеры на телевидении.
Журналистка призналась, что была сильно удивлена, когда впервые услышала запись своей речи во время стажировки на телевидении.
«Когда в 18 лет я пришла стажёркой на краснодарское телевидение и впервые услышала себя со стороны, по телевизору, я пришла в ужас», – заявила Симоньян.Она пояснила, что тогда заметила у себя кубанский говор.
Эта ситуация стала серьёзным стимулом для работы над своей речью. По словам Симоньян, она в течение года делала различные речевые упражнения, чтобы избавиться от говора. Также она записывала голос на магнитофон для отслеживания изменений.