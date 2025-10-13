Маргарита Симоньян призналась, что предчувствовала смерть Тиграна Кеосаяна

13 октября 2025, 21:34

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь)

Маргарита Симоньян поделилась, что предчувствовала смерть своего мужа Тиграна Кеосаяна незадолго до трагического события. Журналистка пригласила поклонников посмотреть выпуск программы «Квартирник НТВ у Маргулиса», посвященный режиссеру. Она отметила, что съемки проходили в тот период, когда Кеосаян еще был жив.







«Ту часть программы, в которой я участвовала, снимали, когда он находился в коме. Поэтому я не в черном. Впрочем, я давно все понимала…» — призналась телеведущая.

«С декабря у нас стало очень тихо, хотя в нашей гостиной стоит рояль и много гостей. Но вся музыка в нашем доме — это был Тигран. Простите меня, мне тяжело. Каждое утро он садился за рояль и подбирал что-то молодежное. Он каждый день играл и пел для меня», — рассказала она.