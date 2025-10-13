Дело о подготовке покушения на Симоньян передадут в прокуратуру до 7 ноября
Уголовное дело о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян будет направлено в суд в течение месяца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участника судебного процесса.
Уточняется, что срок содержания под стражей обвиняемых продлили до 7 ноября.
«До этого времени следствие передаст дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем и во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в материале.
Напомним, что следствие уже завершило работу по этому делу.
Обвиняемые являются членами террористической неонацистской группировки «Параграф-88». Они по заданию СБУ планировали убийство Симоньян и собирались устранить журналистку Ксению Собчак. Летом 2023 года ФСБ, МВД и СК общими усилиями предотвратили это преступление и задержали виновников.
Преступники позднее признались, что должны были получить полтора миллиона рублей за каждое убийство.