Дело о подготовке покушения на Симоньян передадут в прокуратуру до 7 ноября

13 октября 2025, 06:13

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @msimonyan)

Уголовное дело о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян будет направлено в суд в течение месяца. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участника судебного процесса.





Уточняется, что срок содержания под стражей обвиняемых продлили до 7 ноября.





«До этого времени следствие передаст дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем и во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в материале.