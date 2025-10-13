«Не певица и не красавица»: Киркоров нашёл у Овсянниковой сходство с Мадонной

13 октября 2025, 19:56

Филипп Киркоров сравнил Марго Овсянникову с Мадонной

Маргарита Овсянникова и Филипп Киркоров (Фото: Telegram @Mmmargaaret)

Филипп Киркоров нашёл сходство между своей фавориткой Марго Овсянниковой и американской певицей Мадонной. Он отметил, что у обеих нет выдающихся вокальных данных, но они добиваются успеха упорным трудом. Об этом он заявил в эфире «Музыкастинга» на «Новом Радио».





Киркоров пояснил, что в начале карьеры Мадонне тоже не верили, но она смогла покорить весь мир.

«В Мадонну никто не верил, она не Уитни Хьюстон как певица, не Бог весть какая красавица. Но она своим трудом взяла и покорила весь мир. Марго... У неё очень много общего с Мадонной, она очень много работает, она труженица», — высказался артист.

