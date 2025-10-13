«Не певица и не красавица»: Киркоров нашёл у Овсянниковой сходство с Мадонной
Филипп Киркоров сравнил Марго Овсянникову с Мадонной
Филипп Киркоров нашёл сходство между своей фавориткой Марго Овсянниковой и американской певицей Мадонной. Он отметил, что у обеих нет выдающихся вокальных данных, но они добиваются успеха упорным трудом. Об этом он заявил в эфире «Музыкастинга» на «Новом Радио».
Киркоров пояснил, что в начале карьеры Мадонне тоже не верили, но она смогла покорить весь мир.
«В Мадонну никто не верил, она не Уитни Хьюстон как певица, не Бог весть какая красавица. Но она своим трудом взяла и покорила весь мир. Марго... У неё очень много общего с Мадонной, она очень много работает, она труженица», — высказался артист.При этом певец признал, что поведение Овсянниковой часто носит провокационный характер и вызывает раздражение. Однако это гарантирует, что никто не остаётся к ней равнодушным.
Киркоров добавил, что у Марго много поклонников, в том числе среди детей. Он привёл в пример свою дочь Аллу-Викторию и намекнул, что популярность блогера распространяется и на представителей высшего руководства.