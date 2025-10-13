«Самое страшное трусло»: Артистка Анна Ардова сделала неожиданное признание
Актриса Анна Ардова призналась в своей трусости
Актриса Анна Ардова в эфире телеканала 78.ru заявила, что считает себя очень трусливым человеком.
Заслуженная артистка России подчеркнула, что её нельзя назвать бесстрашной.
«Я трусло! Я самое страшное трусло на свете! Трусливее меня нет никого! «А мы пойдём на север» — это я! Вы не представляете, какая я трусиха», — призналась актриса.Ардова отметила, что ей всегда страшно делать что-то в первый раз, но она каким-то образом преодолевает себя и добивается результата.
Напомним, что в прошлом году семья Анны увеличилась. Её сын Антон Шаврин стал отцом, у него родилась дочь. Артистка призналась, что старается баловать внучку и обеспечивать её всем необходимым.
