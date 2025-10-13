Достижения.рф

«Самое страшное трусло»: Артистка Анна Ардова сделала неожиданное признание

Анна Ардова ️(Фото: Instagram* @ania_ardova)

Актриса Анна Ардова в эфире телеканала 78.ru заявила, что считает себя очень трусливым человеком.



Заслуженная артистка России подчеркнула, что её нельзя назвать бесстрашной.

«Я трусло! Я самое страшное трусло на свете! Трусливее меня нет никого! «А мы пойдём на север» — это я! Вы не представляете, какая я трусиха», — призналась актриса.
Ардова отметила, что ей всегда страшно делать что-то в первый раз, но она каким-то образом преодолевает себя и добивается результата.

Напомним, что в прошлом году семья Анны увеличилась. Её сын Антон Шаврин стал отцом, у него родилась дочь. Артистка призналась, что старается баловать внучку и обеспечивать её всем необходимым.

В материале «Радио 1» рассказываем о жизни Анны Ардовой, её заботе об умирающем бывшем муже, роли за секс и тайном любовнике.

