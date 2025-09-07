В Брянской области два человека пострадали при атаке дронов
Александр Богомаз сообщил о атаке дронов на брянский посёлок Климово
Дроны-камикадзе Вооружённых сил Украины атаковали посёлок Климово в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
Из-за налёта вражеских беспилотных летательных аппаратов пострадало мирное население.
«В результате варварских ударов, к сожалению, ранены два местных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.Отмечается, что из-за детонации взрывного устройства загорелись автомобиль спецтранспорта и нежилое здание. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Напомним, что накануне над регионами России и Азовским морем сбили 69 украинских БПЛА.